Польша и страны Балтии вскоре запустят процесс транспортной изоляции от рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшее время начнут процесс полной транспортной изоляции от россии. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, информирует УНН.
Детали
"Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от россии. На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с рф и рб. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", - написал Найем.
Он добавил, что в случае принятия положительного решения, границы с рф и беларусью будут полностью закрыты. Это означает, что автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.
Напомним
Европейский Союз рассмотрит новые санкции против рф в среду, 6 апреля, на фоне призывов к эмбарго на российские нефть и газ.