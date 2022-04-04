Польша и страны Балтии вскоре запустят процесс транспортной изоляции от рф

Детали

"Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от россии. На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с рф и рб. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", - написал Найем.

Он добавил, что в случае принятия положительного решения, границы с рф и беларусью будут полностью закрыты. Это означает, что автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.

Напомним

Европейский Союз рассмотрит новые санкции против рф в среду, 6 апреля, на фоне призывов к эмбарго на российские нефть и газ.