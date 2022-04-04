Польща та країни Балтії незабаром запустять процес транспортної ізоляції від рф

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"Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної ізоляції від росії. Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з рф та рб. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", — написав Найєм.

Він додав, що у разі ухвалення позитивного рішення, кордони з рф та білоруссю будуть повністю закриті. Це означає, що автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Нагадаємо

Європейський Союз розгляне нові санкції проти рф у середу, 6 квітня, на тлі закликів до ембарго на російські нафту та газ.