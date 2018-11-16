Польша будет просить Украину выдать задержанного за убийство грузина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Польша будет просить об экстрадиции гражданина Грузии, которого задержали в Киеве по подозрению в убийстве 28-летней полячки. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
Вице-министр юстиции Польши Лукаш Пебяк подписал письмо к генеральному прокурору Украины с официальным ходатайством лудзского окружного прокурора об экстрадиции гражданина Грузии.
Ходатайство должны были 16 ноября направить в Генеральную прокуратуру Украины.
"Мы надеемся, что украинская власть выдаст нам этого человека, потому что поступок является очень серьезным, доказательства, как кажется, убедительные, а инцидент является резонансным и им интересуется общественность", - отметил Пебяк.
Он добавил, что подозреваемый не является гражданином Украины, а следовательно "вопросы, связанные с возможным запретом издание собственных граждан следует отбросить".
Как сообщал УНН, 1 ноября в Киеве задержали мужчину по подозрению в убийстве гражданки Польши.
Так, в ночь с 20 на 21 октября в городе Лодзь (Польша) исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Местные полицейские установили, что к этому преступлению причастен 39-летний гражданин Грузии. Однако, по информации правоохранителей, сразу после убийства подозреваемый выехал на территорию Украины. Поэтому он был объявлен в международный розыск.