Польща проситиме Україну видати затриманого за вбивство грузина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Польща проситиме про екстрадицію громадянина Грузії, якого затримали в Києві за підозрою у вбивстві 28-річної полячки. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Віце-міністр юстиції Польщі Лукаш Пєбяк підписав лист до генерального прокурора України з офіційним клопотанням лудзького окружного прокурора про екстрадицію громадянина Грузії.
Клопотання мають 16 листопада направити до Генеральної прокуратури України.
“Ми сподіваємося, що українська влада видасть нам цю людину, бо вчинок є дуже серйозним, докази, як здається, переконливі, а інцидент є резонансним і ним цікавиться громадськість”, — зазначив Пєбяк.
Він додав, що підозрюваний не є громадянином України, а отже “питання, пов’язані з можливою забороною видання власних громадян слід відкинути”.
Як повідомляв УНН, 1 листопада в Києві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.
Так, у ніч з 20 на 21 жовтня у місті Лодзь (Польща) зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Місцеві поліцейські встановили, що до цього злочину причетний 39-річний громадянин Грузії. Водночас, за інформацією правоохоронців, одразу після вбивства підозрюваний виїхав на територію України. Відтак його було оголошено у міжнародний розшук.