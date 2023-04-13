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Польша сравнила зверства в Буче со сталинской резней

Польша сравнила зверства в Буче со сталинской резней

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Польши в четверг почтил память сталинской резни в Катыне, сравнив ее с убийством мирных жителей Украины в Буче, передает УНН со ссылкой на AFP.

Восемьдесят лет назад нацистские войска обнаружили в Катынском лесу тела тысяч офицеров польской армии, убитых советской тайной полицией в 1940 году — резню, которую кремль отрицал до 1990 года.

Цитата

«Это один из самых трагических эпизодов нашей истории, который бросает ужасную тень на польско-российские отношения», — заявил президент Анджей Дуда в Варшаве после возложения венка в память о жертвах.

«Сегодня мы с ужасом смотрим… на все записи, видео и фото из Бучи и других мест оккупированной россией Украины, где людей убивали так же, катынски», — добавил он.

«Лица, совершившие преступления, совершенные русскими в Украине за последний год, должны быть привлечены к ответственности, чтобы преступления, подобные Катынскому расстрелу, и преступления, совершенные русскими в Украине сегодня, больше никогда не повторились», — сказал Дуда.

Дополнение

Катынский расстрел также связан с другой польской трагедией – авиакатастрофой 2010 года под Смоленском.

Президент Польши и многие высокопоставленные чиновники направлялись на церемонию, посвященную Катынскому расстрелу, когда их самолет разбился, в результате чего погибли 96 пассажиров.

Причина аварии стала предметом ожесточенных споров, которые с тех пор разделили Польшу: одни считают, что это было преднамеренно, другие отвергают это как теорию заговора.

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