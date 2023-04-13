Польща порівняла звірства в Бучі зі сталінською різаниною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Польщі в четвер вшанував пам'ять сталінської різанини в Катині, порівнявши її із вбивством мирних жителів України в Бучі, передає УНН з посиланням на AFP.
Вісімдесят років тому нацистські війська виявили в Катинському лісі тіла тисяч офіцерів польської армії, убитих радянською таємною поліцією 1940 року — різанину, яку кремль заперечував до 1990 року.
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«Це один із найтрагічніших епізодів нашої історії, який кидає жахливу тінь на польсько-російські відносини», — заявив президент Анджей Дуда у Варшаві після покладання вінка на згадку про жертви.
«Сьогодні ми з жахом дивимось… на всі записи, відео та фото з Бучі та інших місць окупованої росією України, де людей убивали так само, катинськи», — додав він.
«Особи, які вчинили злочини, вчинені росіянами в Україні за останній рік, повинні бути притягнуті до відповідальності, щоб злочини, подібні до Катинського розстрілу, і злочини, вчинені росіянами в Україні сьогодні, більше ніколи не повторилися», — сказав Дуда.
Доповнення
Катинський розстріл також пов'язаний з іншою польською трагедією – авіакатастрофою 2010 року під Смоленськом.
Президент Польщі та багато високопосадовців прямували на церемонію, присвячену Катинському розстрілу, коли їх літак розбився, внаслідок чого загинули 96 пасажирів.
Причина аварії стала предметом запеклих суперечок, які відтоді розділили Польщу: одні вважають, що це було навмисно, інші відкидають це як теорію змови.