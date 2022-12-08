Польша планирует набрать 200 000 человек для прохождения военной подготовки в 2023 году

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Согласно проекту постановления, поданному Министерством обороны Польши, в следующем году на военное сборы может быть призвано до 200 тысяч человек, передает УНН ссылаясь на PAP.

Детали

Туда войдут военнослужащие службы территориальной обороны, военнослужащие-добровольцы и действующие резервисты.

Министерство также планирует добавить 17 128 новых профессиональных солдат в следующем году.

В проекте постановления, представленном Минобороны, говорится, что предложенные цифры являются максимальным пределом, который не может быть превышен, и не гарантируют выполнения предложенных планов.

Добавим

Польша завершила свою национальную программу службы в 2009 году и перешла на профессиональную военную службу, но после вторжения россии в Украину страна возобновила непрофессиональную военную службу для добровольцев. В 2017 году Польша создала силы территориальной обороны.

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