Польша планирует набрать 200 000 человек для прохождения военной подготовки в 2023 году

Детали

Туда войдут военнослужащие службы территориальной обороны, военнослужащие-добровольцы и действующие резервисты.

Министерство также планирует добавить 17 128 новых профессиональных солдат в следующем году.

В проекте постановления, представленном Минобороны, говорится, что предложенные цифры являются максимальным пределом, который не может быть превышен, и не гарантируют выполнения предложенных планов.

Добавим

Польша завершила свою национальную программу службы в 2009 году и перешла на профессиональную военную службу, но после вторжения россии в Украину страна возобновила непрофессиональную военную службу для добровольцев. В 2017 году Польша создала силы территориальной обороны.