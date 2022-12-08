Польща планує набрати 200 000 осіб для проходження військової підготовки у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Згідно з проектом постанови, поданим Міністерством оборони Польщі, наступного року на військові збори можуть бути призвані до 200 тисяч осіб, передає УНН посилаючись на PAP.
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Туди увійдуть військовослужбовці служби територіальної оборони, військовослужбовці-добровольці та чинні резервісти.
Міністерство також планує додати 17 128 нових професійних солдатів у наступному році.
У проекті постанови, поданому Міноборони, йдеться, що запропоновані цифри є максимальною межею, яка не може бути перевищена, і не гарантують виконання запропонованих планів.
Додамо
Польща завершила свою національну програму служби у 2009 році та перейшла на професійну військову службу, але після вторгнення росії в Україну країна відновила непрофесійну військову службу для добровольців. 2017 року Польща створила сили територіальної оборони.