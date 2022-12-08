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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Польща планує набрати 200 000 осіб для проходження військової підготовки у 2023 році

Польща планує набрати 200 000 осіб для проходження військової підготовки у 2023 році

Київ • УНН

 • 768051 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Згідно з проектом постанови, поданим Міністерством оборони Польщі, наступного року на військові збори можуть бути призвані до 200 тисяч осіб, передає УНН посилаючись на PAP.

Деталі

Туди увійдуть військовослужбовці служби територіальної оборони, військовослужбовці-добровольці та чинні резервісти.

Міністерство також планує додати 17 128 нових професійних солдатів у наступному році.

У проекті постанови, поданому Міноборони, йдеться, що запропоновані цифри є максимальною межею, яка не може бути перевищена, і не гарантують виконання запропонованих планів.

Додамо

Польща завершила свою національну програму служби у 2009 році та перейшла на професійну військову службу, але після вторгнення росії в Україну країна відновила непрофесійну військову службу для добровольців. 2017 року Польща створила сили територіальної оборони.

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