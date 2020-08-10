Польша инициирует созыв экстренного саммита ЕС из-за ситуации в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Правительство Польши призвало собрать экстренный саммит ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси после президентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу DW.
"Правительство Польши призвало созвать экстренный саммит Европейского Союза по ситуации в Беларуси после применения силы правоохранителями против демонстрантов", - говорится в сообщении.
В правительстве Польши заявили, что они ответственны за своих соседей и должны поддержать белорусов в их стремлении к свободе.
"Премьер Польши Матеуш Моравецкий в письме к президенту Европейского Совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен призвал созвать чрезвычайный саммит Европейского Совета касательно событий в Беларуси", - говорится в сообщении.
Напомним, как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, президентские выборы в Беларуси "прошли как праздник", но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.