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Польща ініціює скликання екстреного саміту ЄС через ситуацію у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Уряд Польщі закликав зібрати екстрений саміт ЄС для обговорення ситуації у Білорусі після президентських виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу DW.

"Уряд Польщі закликав скликати екстрений саміт Європейського Союзу щодо ситуації у Білорусі після застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів", - йдеться у повідомленні.

В уряді Польщі заявили, що вони є відповідальними за своїх сусідів і повинні підтримати білорусів у їхньому прагненні свободи.

"Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн закликав скликати надзвичайний саміт Європейської Ради щодо подій у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, президентські вибори у Білорусі "пройшли як свято", але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше.

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