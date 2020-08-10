Польща ініціює скликання екстреного саміту ЄС через ситуацію у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Уряд Польщі закликав зібрати екстрений саміт ЄС для обговорення ситуації у Білорусі після президентських виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу DW.
"Уряд Польщі закликав скликати екстрений саміт Європейського Союзу щодо ситуації у Білорусі після застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів", - йдеться у повідомленні.
В уряді Польщі заявили, що вони є відповідальними за своїх сусідів і повинні підтримати білорусів у їхньому прагненні свободи.
"Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн закликав скликати надзвичайний саміт Європейської Ради щодо подій у Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, президентські вибори у Білорусі "пройшли як свято", але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше.