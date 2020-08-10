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Лукашенко вважає, що вибори в Білорусі пройшли "як свято"

Лукашенко вважає, що вибори в Білорусі пройшли "як свято"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президентські вибори в Білорусі пройшли як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає УНН з посиланням на "БелТА".

"...Ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", - сказав Лукашенко.

Так, президент зазначив, що вибори пройшли при рекордній за всю історію явці, на дільниці голосування люди йшли сім'ями, разом з дітьми. При чому, на думку глави держави, після оголошення остаточних результатів, вона може бути ще вищою.

"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі", - заявив білоруський лідер.

Як повідомляв УНН, за попередніми підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

Своєю чергою, у штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської не згодні з результатами голосування, оголошеними раніше главою ЦВК Лідією Єрмошиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розганяли протести після виборів у Білорусі: хронологія та фото нічних подій

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