Лукашенко вважає, що вибори в Білорусі пройшли "як свято"

"...Ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", - сказав Лукашенко.



Так, президент зазначив, що вибори пройшли при рекордній за всю історію явці, на дільниці голосування люди йшли сім'ями, разом з дітьми. При чому, на думку глави держави, після оголошення остаточних результатів, вона може бути ще вищою.



"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі", - заявив білоруський лідер.



Як повідомляв УНН, за попередніми підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.



Своєю чергою, у штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської не згодні з результатами голосування, оголошеними раніше главою ЦВК Лідією Єрмошиною.

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