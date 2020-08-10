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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73921 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100166 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124120 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105823 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125787 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103808 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Лукашенко считает, что выборы в Беларуси прошли "как праздник"

Лукашенко считает, что выборы в Беларуси прошли "как праздник"

Киев  •  УНН

 • 15248 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает УНН со ссылкой на "БелТА".

"…Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Лукашенко.

Так, президент отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. При чем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - заявил беларусский лидер.

Как сообщал УНН, по предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

В свою очередь, в штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской не согласны с результатами голосования, объявленными ранее главой ЦИКа Лидией Ермошиной.

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