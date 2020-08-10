Лукашенко считает, что выборы в Беларуси прошли "как праздник"

"…Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Лукашенко.



Так, президент отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. При чем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.



"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - заявил беларусский лидер.



Как сообщал УНН, по предварительным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.



В свою очередь, в штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской не согласны с результатами голосования, объявленными ранее главой ЦИКа Лидией Ермошиной.

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