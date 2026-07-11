Половина из 74 боев на фронте пришлась на два направления - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток 11 июля на фронте произошло 74 боевых столкновения, половина из которых – на Славянском и Покровском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Половина из 74 боев на фронте сегодня пришлась на два направления - Славянское и Покровское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 11 июля, пишет УНН.
С начала суток агрессор 74 раза атаковал позиции Сил обороны
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Ястребщина, Бачевск, Потаповка, Толстодубово и Горки Сумской области; Гати Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по городу Сумы.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником. В то же время оккупанты совершили 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три штурмовых действия захватчиков в районах Лимана, Григоровки и Колодезного, два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районах Петропавловки и Подолов.
На Лиманском направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Дружелюбовки, Ставков и Дибровы, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении зафиксировано 19 атак оккупантов в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении противник семь раз атаковал наши позиции в районах Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки, одно боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра, одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 18 попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Шахового, Софиевки, Белицкого, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Родинского, Сергеевки, Каменки, Котлиного, Молодецкого, Удачного и Новоподгородного, три боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении произошло три штурма оккупантов в районах Воскресенки, Александрограда и Поддубного, один бой продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал в районах Доброполья, Горького, Цветкового и Воздвижевки, одно боестолкновение продолжается.
На Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Российская армия потеряла почти полторы тысячи солдат и 1294 БПЛА за сутки - Генштаб11.07.26, 07:47 • 7470 просмотров