Половина из 74 боев на фронте пришлась на два направления - Генштаб

Половина из 74 боев на фронте сегодня пришлась на два направления - Славянское и Покровское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 11 июля, пишет УНН.

С начала суток агрессор 74 раза атаковал позиции Сил обороны - сообщили в Генштабе ВСУ.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Ястребщина, Бачевск, Потаповка, Толстодубово и Горки Сумской области; Гати Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по городу Сумы.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником. В то же время оккупанты совершили 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три штурмовых действия захватчиков в районах Лимана, Григоровки и Колодезного, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районах Петропавловки и Подолов.

На Лиманском направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Дружелюбовки, Ставков и Дибровы, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении зафиксировано 19 атак оккупантов в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал наши позиции в районах Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Русиного Яра, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 18 попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Шахового, Софиевки, Белицкого, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Родинского, Сергеевки, Каменки, Котлиного, Молодецкого, Удачного и Новоподгородного, три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении произошло три штурма оккупантов в районах Воскресенки, Александрограда и Поддубного, один бой продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал в районах Доброполья, Горького, Цветкового и Воздвижевки, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

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