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Российская армия потеряла почти полторы тысячи солдат и 1294 БПЛА за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

За сутки 10 июля российские войска потеряли 1490 солдат и 1294 БПЛА. Общие потери с 24.02.22 по 11.07.26 составляют 1417770 человек.

Российская армия потеряла почти полторы тысячи солдат и 1294 БПЛА за сутки - Генштаб

За сутки 10 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1490 солдат и 1294 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1417770 (+1490) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12116 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 24922 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 45754 (+74)
          • РСЗО ‒ 1924 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1485 (+4)
              • самолетов ‒ 437 (0)
                • вертолетов ‒ 353 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 401925 (+1294)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1868 (+3)
                      • кораблей / катеров ‒ 33 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 118610 (+361)
                            • специальная техника ‒ 4402 (0)
                              • крылатые ракеты ‒ 4887 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

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