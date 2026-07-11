Российская армия потеряла почти полторы тысячи солдат и 1294 БПЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 10 июля российские войска потеряли 1490 солдат и 1294 БПЛА. Общие потери с 24.02.22 по 11.07.26 составляют 1417770 человек.
За сутки 10 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1490 солдат и 1294 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1417770 (+1490) человек ликвидировано
- танков ‒ 12116 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 24922 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 45754 (+74)
- РСЗО ‒ 1924 (+1)
- средства ПВО ‒ 1485 (+4)
- самолетов ‒ 437 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 401925 (+1294)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1868 (+3)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 118610 (+361)
- специальная техника ‒ 4402 (0)
- крылатые ракеты ‒ 4887 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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путин готов жертвовать десятками тысяч россиян ежемесячно ради войны - Генсек НАТО07.07.26, 16:03 • 2929 просмотров