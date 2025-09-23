$41.250.00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 2418 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 12174 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 26902 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 31331 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 35381 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 51137 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 61637 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 58222 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28938 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 1034 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 45906 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 51108 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 61615 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 58206 просмотра
Половина боев сосредоточилась на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 179 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых почти половина произошла на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг нанес три ракетных удара, 67 авиаударов и совершил 4888 обстрелов, задействовав 6222 дрона-камикадзе.

Половина боев сосредоточилась на двух направлениях: карта от Генштаба

До половины из 179 боев за минувшие сутки на фронте произошли на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 23 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще две другие важные цели российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также совершил 192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.

На Сиверском направлении наши защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Катериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении произошло 58 боестолкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Вольное, Мирноград, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филиа, Сентябрьское, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригоровка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Полтавки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российская армия потеряла за сутки 1010 военных, два самолета, вертолет и 5 танков - Генштаб ВСУ23.09.25, 07:59 • 484 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина