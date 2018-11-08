"Пологовского маньяка" Ткача похоронили в безымянной могиле

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107704 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115371 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147128 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137749 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128809 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173151 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118127 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141678 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Пологовского маньяка" Ткача похоронили в безымянной могиле

"Пологовского маньяка" Ткача похоронили в безымянной могиле

Киев  •  УНН

 • 102590 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Серийного убийцу Сергея Ткача, который умер 5 ноября из-за сердечной недостаточности, вчера похоронили на общем кладбище в Житомирской области. Над могилой указан только номер его дела. Об этом сообщил УНН представитель Житомирской исправительной колонии № 8.

"Еще вчера (похоронили Ткача - ред.) ... На общем кладбище в Житомирской области", - сказали в колонии и уточнили, что родственники не обращались для того, чтобы забрать тело для захоронения.

На уточнение УНН, есть ли надписи над могилой о том, что это именно Сергей Ткач там похоронен, в колонии ответили, что над могилой есть надпись "с номером личного дела".

Как сообщал УНН, серийный убийца Сергей Ткач, который получил прозвища "Павлоградский маньяк" и "Пологовский маньяк", умер от сердечной недостаточности.

Сергей Ткач - серийный убийца, который насиловал и убивал девушек и молодых женщин с 1980 до 2005 года. Задержан в своем доме в г. Пологи в 2005 году. После трехлетнего расследования 23 декабря 2008 года приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств, все либо с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти в извращенной форме, и несколько десятков изнасилований. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. Жертвами маньяка были в основном девушки 9-17 лет.

Известно 14 человек, которые были осуждены за преступления, в которых впоследствии сознался Ткач. Осужденный в 1987 году Игорь Рыжков отсидел 10-летний срок. Самым молодым из осужденных был восьмиклассник Яков Попович из города Пологи Запорожской области, которого в 2002 году забрали прямо с уроков по обвинению в убийстве двоюродной сестры, он был осужден на 15 лет. Виталий Каира из Запорожской области был осужден также на 15 лет лишения свободы. Владимир Светличный, отец убитой 9-летней Ольги Светличной, в 2000 году повесился в камере Днепропетровского СИЗО.

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