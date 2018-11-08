"Пологовского маньяка" Ткача похоронили в безымянной могиле

"Еще вчера (похоронили Ткача - ред.) ... На общем кладбище в Житомирской области", - сказали в колонии и уточнили, что родственники не обращались для того, чтобы забрать тело для захоронения.

На уточнение УНН, есть ли надписи над могилой о том, что это именно Сергей Ткач там похоронен, в колонии ответили, что над могилой есть надпись "с номером личного дела".

Как сообщал УНН, серийный убийца Сергей Ткач, который получил прозвища "Павлоградский маньяк" и "Пологовский маньяк", умер от сердечной недостаточности.

Сергей Ткач - серийный убийца, который насиловал и убивал девушек и молодых женщин с 1980 до 2005 года. Задержан в своем доме в г. Пологи в 2005 году. После трехлетнего расследования 23 декабря 2008 года приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств, все либо с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти в извращенной форме, и несколько десятков изнасилований. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. Жертвами маньяка были в основном девушки 9-17 лет.

Известно 14 человек, которые были осуждены за преступления, в которых впоследствии сознался Ткач. Осужденный в 1987 году Игорь Рыжков отсидел 10-летний срок. Самым молодым из осужденных был восьмиклассник Яков Попович из города Пологи Запорожской области, которого в 2002 году забрали прямо с уроков по обвинению в убийстве двоюродной сестры, он был осужден на 15 лет. Виталий Каира из Запорожской области был осужден также на 15 лет лишения свободы. Владимир Светличный, отец убитой 9-летней Ольги Светличной, в 2000 году повесился в камере Днепропетровского СИЗО.