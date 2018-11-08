“Пологівського маніяка” Ткача поховали у безіменній могилі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Серійного вбивцю Сергія Ткача, який помер 5 листопада через серцеву недостатність, вчора поховали на загальному цвинтарі Житомирщині. Над могилою вказаний тільки номер його справи. Про це повідомив УНН представник Житомирської виправної колонії № 8.
“Ще вчора (поховали Ткача — ред.)... На загальному цвинтарі на Житомирщині”, — сказали у колонії й уточнили, що родичі не зверталися для того, щоб забрати тіло для поховання.
На уточнення УНН про те, чи є надписи над могилою про те, що це саме Сергій Ткач там похований, у колонії відповіли, що над могилою є надпис “з номером особової справи”.
Як повідомляв УНН, серійний вбивця Сергій Ткач, який отримав прізвиська “Павлоградський маніяк” і “Пологівський маніяк”, помер від серцевої недостатності.
Сергій Ткач — серійний вбивця, який ґвалтував та вбивав дівчат та молодих жінок з 1980 до 2005 року. Затриманий у своєму будинку в м. Пологи в 2005 році. Після трирічного розслідування 23 грудня 2008 засуджений до довічного ув’язнення за 37 доведених убивств, всі або із зґвалтуванням, або із задоволенням статевої пристрасті в збоченій формі, та декілька десятків зґвалтувань. Всього за неофіційними даними та за словами самого Ткача здійснив понад 100 вбивств, докази яких досі збирає прокуратура. Жертвами маніяка були в основному дівчата 9-17 років.
Відомо 14 осіб, які були засуджені за злочини, в яких згодом зізнався Ткач. Засуджений в 1987 році Ігор Рижков відсидів 10-річний термін. Наймолодшим із засуджених був восьмикласник Яків Попович із міста Пологи Запорізької області, якого в 2002 році забрали прямо з уроків за звинуваченням у вбивстві двоюрідної сестри, він був засуджений на 15 років. Віталій Каїра із Запорізької області був засуджений також на 15 років позбавлення волі. Володимир Світличний, батько вбитої 9-річної Ольги Світличної, 2000 року повісився у камері Дніпропетровського СІЗО.