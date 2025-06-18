"Полная неадекватность" - МИД о российском "требовании" относительно западного оружия

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
08:06 • 982 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 8724 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
03:00 • 29395 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 70135 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 202574 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 214098 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 197299 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192095 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171789 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136979 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.4м/с
44%
750мм
Популярные новости
В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка17 июня, 23:27 • 33280 просмотра
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 31170 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 41919 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 16233 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 49300 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 102359 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 330583 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 370698 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 375781 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 445547 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Иран
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 66117 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 126419 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 139015 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 199019 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186655 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
ТикТок
Шахед-136
Нефть марки Brent

"Полная неадекватность" - МИД о российском "требовании" относительно западного оружия

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о полной неадекватности требований рф после очередного заявления москвы относительно западного оружия. москва демонстрирует пренебрежение к усилиям США прекратить войну.

"Полная неадекватность" - МИД о российском "требовании" относительно западного оружия

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередное "требование" рф как части соглашения о прекращении огня, указав на "абсурдность", "неадекватность" и "полное пренебрежение" москвы к усилиям США прекратить войну, о чем заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в среду в X, пишет УНН.

Едва ли не каждый день российские чиновники выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное пренебрежение к усилиям Соединенных Штатов прекратить войну

- прокомментировал спикер МИД Георгий Тихий озвученное одним из российских чиновников "требование" рф уничтожить поставленное Западом оружие.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9