"Полная неадекватность" - МИД о российском "требовании" относительно западного оружия

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередное "требование" рф как части соглашения о прекращении огня, указав на "абсурдность", "неадекватность" и "полное пренебрежение" москвы к усилиям США прекратить войну, о чем заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в среду в X, пишет УНН.

Едва ли не каждый день российские чиновники выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное пренебрежение к усилиям Соединенных Штатов прекратить войну - прокомментировал спикер МИД Георгий Тихий озвученное одним из российских чиновников "требование" рф уничтожить поставленное Западом оружие.