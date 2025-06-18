"Полная неадекватность" - МИД о российском "требовании" относительно западного оружия
Киев • УНН
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о полной неадекватности требований рф после очередного заявления москвы относительно западного оружия. москва демонстрирует пренебрежение к усилиям США прекратить войну.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на очередное "требование" рф как части соглашения о прекращении огня, указав на "абсурдность", "неадекватность" и "полное пренебрежение" москвы к усилиям США прекратить войну, о чем заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в среду в X, пишет УНН.
Едва ли не каждый день российские чиновники выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное пренебрежение к усилиям Соединенных Штатов прекратить войну