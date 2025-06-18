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"Цілковита неадекватність" - МЗС про російську "вимогу" щодо західної зброї

Київ • УНН

 • 1936 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив про повну неадекватність вимог рф після чергової заяви москви щодо західної зброї. москва демонструє зневагу до зусиль США припинити війну.

"Цілковита неадекватність" - МЗС про російську "вимогу" щодо західної зброї

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергову "вимогу" рф як частини угоди про припинення вогню, вказавши на "абсурдність", "неадекватність" і "цілковиту зневагу" москви до зусиль США припинити війну, про що заявив речник МЗС України Георгій Тихий у середу у X, пише УНН.

Чи не щодня російські чиновники висувають нові абсурдні вимоги. Цілковита неадекватність. москва демонструє повну зневагу до зусиль Сполучених Штатів припинити війну

- прокоментував речник МЗС Георгій Тихий озвучену одним з російських посадовців "вимогу" рф знищити поставлену Заходом зброю.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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