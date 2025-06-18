"Цілковита неадекватність" - МЗС про російську "вимогу" щодо західної зброї
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив про повну неадекватність вимог рф після чергової заяви москви щодо західної зброї. москва демонструє зневагу до зусиль США припинити війну.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергову "вимогу" рф як частини угоди про припинення вогню, вказавши на "абсурдність", "неадекватність" і "цілковиту зневагу" москви до зусиль США припинити війну, про що заявив речник МЗС України Георгій Тихий у середу у X, пише УНН.
Чи не щодня російські чиновники висувають нові абсурдні вимоги. Цілковита неадекватність. москва демонструє повну зневагу до зусиль Сполучених Штатів припинити війну