"Цілковита неадекватність" - МЗС про російську "вимогу" щодо західної зброї

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чергову "вимогу" рф як частини угоди про припинення вогню, вказавши на "абсурдність", "неадекватність" і "цілковиту зневагу" москви до зусиль США припинити війну, про що заявив речник МЗС України Георгій Тихий у середу у X, пише УНН.

Чи не щодня російські чиновники висувають нові абсурдні вимоги. Цілковита неадекватність. москва демонструє повну зневагу до зусиль Сполучених Штатів припинити війну - прокоментував речник МЗС Георгій Тихий озвучену одним з російських посадовців "вимогу" рф знищити поставлену Заходом зброю.