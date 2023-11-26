Полмиллиона жителей Крыма остались без электричества и водоснабжения из-за шторма
Киев • УНН
В результате урагана 500 тыс. жителей Крыма остались без электричества, прекращено водоснабжение и отопление, из-за поваленных деревьев задерживаются поезда.
Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Подача воды в Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращена из-за отсутствия света на насосных станциях, остановлено и централизованное отопление.
Из-за упавших деревьев на полуострове задерживаются поезда.
Напомним
Из-за шторма на оккупированном полуострове наблюдаются значительные подтопления.
Полмиллиона жителей Крыма остались без электричества и водоснабжения из-за шторма
В результате урагана 500 тыс. жителей Крыма остались без электричества, прекращено водоснабжение и отопление, из-за поваленных деревьев задерживаются поезда.
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