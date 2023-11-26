Полмиллиона жителей Крыма остались без электричества и водоснабжения из-за шторма

Шторм в Крыму вызвал наводнения, отключение электроэнергии и эвакуацию

Шторм в Крыму вызвал наводнения и перебои в электроснабжении, в Евпатории были эвакуированы 150 человек, а трасса Саки-Евпатория перекрыта. Более 40 000 человек остались без электричества, а в некоторых районах наблюдаются перебои с газом.