Политзаключенный Балух сообщил о болях в голове и грудной клетке

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 76431 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 168599 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 138588 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 201815 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 248383 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211315 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 244843 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207917 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485430 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241099 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
85%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29559 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 17250 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 21560 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 23803 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 19462 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 261829 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 238629 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 324109 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485431 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577408 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 29623 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 201819 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78407 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75043 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80602 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Политзаключенный Балух сообщил о болях в голове и грудной клетке

Киев • УНН

 • 7152 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух сообщил о болях в области головы и грудной клетки. Об этом рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 10 июня, передает УНН, ссылаясь на "Крым.Реалии". 

Политзаключенный Балух сообщил о болях в голове и грудной клетке

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до настоящего времени ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки", – рассказала Динзе.

По ее словам, Балух не употребляет пищу из российской колонии.

"Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", – сообщила адвокат.

Как сообщал УНН, в конце мая стало известно, что осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает заключение в колонии Тверской области России, переведен в тюремную больницу.

Ранее адвокат политзаключенного сообщала, что Балуха систематически помещают в ШИЗО

Напомним, подконтрольный Кремлю суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (примерно 4 тысячи гривен) по совокупности двух уголовных дел.

ФСБ России задержала его 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе его дома.

Второе уголовное дело связано с якобы нападением на руководителя изолятора временного содержания.

9 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении. Активист течение нескольких месяцев в 2018 году голодал в знак протеста против несправедливого заключения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,642.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,629.08