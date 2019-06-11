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Політв'язень Балух повідомив про болі в голові та грудній клітці

Київ • УНН

 • 7152 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух повідомив про болі в області голови і грудної клітини. Про це розповіла його адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 10 червня, передає УНН, посилаючись на "Крим.Реалії".

Політв'язень Балух повідомив про болі в голові та грудній клітці

"Вчора вдалося його відвідати у навчально-профілактичному закладі. Почуває він себе трохи краще, спали набряки. Але особливого лікування, як і діагнозу, до теперішнього часу йому не поставили. Йому дають серцеві ліки і заспокійливі. Більше ніяких ліків не дають. Він скаржиться виключно на головний біль і зліва, в області грудної клітини", - розповіла Дінзе.

За її словами, Балух не вживає їжу з російської колонії.

"Йому прийшла нарешті посилка, яку відправили ще до його приміщення в ШІЗО. Частина продуктів прострочена, але йому досить. Їжа поки є. Він принципово не харчується в колонії", - повідомила адвокат.

Як повідомляв УНН, в кінці травня стало відомо, що засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який відбуває ув'язнення в колонії Тверській області Росії, переведений до тюремної лікарні.

Раніше адвокат політв'язня повідомляла, що Балуха систематично поміщають в ШІЗО.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 4 тисячі гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.

Друга кримінальна справа пов'язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балух в умовно-достроковому звільненні. Активіст протягом декількох місяців в 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув'язнення.

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