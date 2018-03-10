Полиция Канады впервые возглавила женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые назначил женщину постоянным руководителем федеральной полиции страны (Королевская канадская конная полиция, RCMP), сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала готовить полицейских для миссии ООН на Гаити.
Лаки награждена медалью ООН за храбрость и имеет положительные отзывы за деятельность по улучшению отношений с общинами коренного населения Канады.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле женщина впервые стала командиром эскадрильи ВВС
Ожидается, что Лаки займет должность в середине апреля.
Напомним, бомбардировки ВМС США базы ВВС Сирии Шайрат ракетами “Tomahawk E”, во время которой была уничтожена пятая часть всей боевой авиации армии Асада, была выполнена командоркой ВМС США Андрианой Слоу, которая очень легко доказала, что женщина может быть профессионалом в традиционно “мужских” сферах.