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Поліцію Канади вперше очолила жінка

Поліцію Канади вперше очолила жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше призначив жінку постійним керівником федеральної поліції країни (Королівська канадська кінна поліція, RCMP), повідомляє УНН з посиланням на CBC.

Бренда Лакі є співробітником поліції з 1986 року. Вона служила в миротворчих силах у колишній Югославії і допомагала готувати поліцейських для місії ООН на Гаїті.

Лакі нагороджена медаллю ООН за хоробрість і має схвальні відгуки за діяльність з поліпшення відносин з громадами корінного населення Канади.

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Очікується, що Лаки обійме посаду в середині квітня.

Нагадаємо, бомбардування ВМС США бази ВПС Сирії Шайрат ракетами “Tomahawk E”, під час якого була знищена п’ята частина всієї бойової авіації армії Асада, була виконана командоркою ВМС США Андріаною Слоу, яка дуже легко довела, що жінка може бути професіоналом у традиційно “чоловічих” сферах.

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