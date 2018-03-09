Полиции удалось установить личность человека, захватившего заложников в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Правоохранительные органы установили личность вооруженного мужчины, который 9 марта взял в заложники трёх человек в центре для ветеранов города Янтвилл (штат Калифорния), где проживают престарелые и инвалиды из числа участников войн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию Fox News.
“Мы установили его личность, однако пока не можем обнародовать эту информацию”, — отметил шериф округа Напа Джон Робертсон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал. По словам Робертсона, полиции пока не удалось установить контакт со злоумышленником, несмотря на многочисленные попытки.
Шериф подтвердил, что человек, вооруженный винтовкой, удерживает в заложниках трех человек. Это сотрудники дома для ветеранов. Данных об их состоянии у полиции нет.
Сначала злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек. По словам Робертсона, угроз для общественности в связи с инцидентом в данный момент нет.
Напомним, недалеко от учреждения для ветеранов в Янтвилли был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он сделал несколько выстрелов и захватил заложников. В настоящее время центр, в котором проживает более 1 тыс. ветеранов, окруженный полицейскими, все входы и выходы из него перекрыты.