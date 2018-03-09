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Поліції вдалося встановити особу, яка захопила заручників в Каліфорнії

Поліції вдалося встановити особу, яка захопила заручників в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 9384 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Правоохоронні органи встановили особу озброєного чоловіка, який 9 березня взяв у заручники трьох чоловік у центрі для ветеранів міста Янтвілл (штат Каліфорнія), де проживають особи похилого віку та інваліди з числа учасників воєн. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію Fox News.

“Ми встановили його особу, однак поки не можемо оприлюднити цю інформацію”, — зазначив шериф округу Напа Джон Робертсон на прес-конференції, яку транслював телеканал. За словами Робертсона, поліції поки не вдалося встановити контакт зі зловмисником, незважаючи на численні спроби.

Шериф підтвердив, що чоловік, озброєний гвинтівкою, утримує в заручниках трьох осіб. Це співробітники будинку для ветеранів. Даних про їхній стан у поліції немає.

Спочатку зловмисник захопив більше заручників, проте згодом відпустив кілька людей. За словами Робертсона, загроз для громадськості в зв’язку з інцидентом в даний момент немає.

Нагадаємо, недалеко від установи для ветеранів в Янтвіллі був помічений чоловік у бронежилеті з гвинтівкою. Він зробив кілька пострілів і захопив заручників. У даний час центр, в якому проживають понад 1 тис. ветеранів, оточений поліцейськими, всі входи і виходи з нього перекриті.

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