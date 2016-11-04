Полиция выяснила, кому принадлежит квартира, в которую бросили гранату в Херсоне

Так, сегодня около 03:00 в квартире, которая находится на первом этаже, произошел взрыв. В помещении были повреждены оконная решетка, рама и частично мебель. Пострадавших нет. При осмотре места происшествия взрывотехники изъяли металлические осколки, характерные для корпуса гранаты Ф-1. Все изъятое направлено на экспертизу. По предварительной версии, взрывное устройство было заложено с улицы между оконной решеткой и рамой на кухне.

Квартира, в которую заложили гранату, принадлежит Юрию Христичу, который при экс-главе Херсонского городского совета В.Сальдо работал его заместителем, затем возглавлял Управление городского траспорта. Сейчас чиновник работает начальником коммунального предприятия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва" (предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет). Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия и поиска лиц, причастных к совершению преступления.