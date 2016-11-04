Поліція з'ясувала, кому належить квартира, в яку кинули гранату в Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Херсоні кинули гранату в квартиру заступника колишнього мера міста Володимира Сальдо. З'ясувалося, що квартира належить Юрію Христичу. Про це повідомили кореспонденту УНН джерела в поліції.
Так, сьогодні близько 03:00 в квартирі, яка знаходиться на першому поверсі, стався вибух. У приміщенні були пошкоджені віконні решітка, рама та частково меблі. Постраждалих немає. При огляді місця події вибухотехніки вилучили металеві осколки, характерні для корпусу гранати Ф-1. Усе вилучене направлено на експертизу. За попередньою версією, вибуховий пристрій був закладений з вулиці між віконною решіткою та рамою на кухні.
Квартира, в яку заклали гранату, належить Юрію Христичу, який при екс-голові Херсонської міської ради В.Сальдо працював його заступником, потім очолював Управління міського траспорту. Зараз чиновник працює начальником комунального підприємства.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України “Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху” (передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років). Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчо-розшукові заходи для з’ясування усіх обставин події та пошуку осіб, причетних до скоєння злочину.