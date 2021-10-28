Полиция выясняет обстоятельства нового смертельного ДТП с участием Infiniti в Харькове: детали

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“Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в Слободском районе города, информация о ДТП поступила оператору службы 102 в 18:04. Фельдшер скорой помощи сообщила о том, что на проспекте Героев Сталинграда констатировала смерть 72-летней харьковчанки”, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что предварительно, во время перехода проезжей части на пешеходку наехал автомобиль Infiniti, от удара женщину отбросило под двигавшееся во встречном направлении колеса автомобиля Дэу.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Дэу находился 56-летний мужчина. По информации патрульной полиции, водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушалась и к административной ответственности не привлекалась", — говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства ДТП, опрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Дополнение

В Харькове произошло еще одно ДТП с участием Infiniti. Как сообщали в соцсетях, в результате аварии погибла женщина-пешеход.

Напомним, 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19-ти лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за совершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.

28 октября суд отправил его в СИЗО на два месяца.