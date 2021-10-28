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Поліція з'ясовує обставини нової смертельної ДТП за участі Infiniti у Харкові: деталі

Київ • УНН

 • 23655 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці з'ясовують обставини ще однієї смертельної ДТП в Харкові за участі Infiniti. Загинула 72-річна жінка, за кермом автомобіля була 31-річна мешканка Харкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Харківської області.

Поліція з'ясовує обставини нової смертельної ДТП за участі Infiniti у Харкові: деталі

Цитата

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 жовтня у Слобідському районі міста, інформація про ДТП надійшла до оператора служби 102 о 18:04. Фельдшер швидкої допомоги повідомила про те, що на проспекті Героїв Сталінграда констатувала смерть 72-річної харків’янки“,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що попередньо, під час переходу проїжджої частини на пішоходку наїхав автомобіль Infiniti, від удару жінку відкинуло під колеса автівки Деу, що рухалась у зустрічному напрямку.

“Слідчі встановили, що Infiniti керувала 31-річна мешканка Харкова, за кермом автомобіля Деу перебував 56-річний чоловік. За інформацією патрульної поліції, водійка Infiniti раніше правила дорожнього руху не порушувала та до адміністративної відповідальності не притягалася”, — зазначається в повідомленні.

В поліції повідомляють, що наразі на місці події працюють слідчі, встановлюються обставини ДТП, опитуються свідки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Доповнення

У Харкові сталась ще одна ДТП за участі Infiniti. Як повідомляли у соцмережах, у результаті аварії загинула жінка-пішохід.

Нагадаємо, 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-ти років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мали.
27 жовтня 16-річному водію Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.

28 жовтня суд відправив його до СІЗО на два місяці.

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