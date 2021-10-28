У Харкові нова ДТП за участі Infiniti. Загинула жінка-пішохід

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 11078 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 67574 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 118070 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 102885 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 111589 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 83944 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 73181 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 160146 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86962 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 258107 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 36389 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 33083 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 31531 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 38052 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 19777 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 125099 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 160132 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 258096 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 429174 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 417797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26085 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31881 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32532 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33854 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83689 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Харкові нова ДТП за участі Infiniti. Загинула жінка-пішохід

Київ • УНН

 • 21564 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Харкові сталась ще одна ДТП за участі Infiniti. Як повідомляють у соцмережах, у результаті аварії загинула жінка-пішохід, передає УНН.

У Харкові нова ДТП за участі Infiniti. Загинула жінка-пішохід

Цитата

"... знову збили пішохода! Цього разу Infiniti на пр. Героїв Сталінграда. Жінка лежить на проїжджій частині непритомною. Швидка на місці. UPD: повідомляється, що жінка загинула від отриманих травм", - повідомив Telegram-канал "ХС.Харків".

Додамо

За інформацією Telegram-каналу, жінку, ймовріно, від удару відкинуло на Део Ланос, що проїжджав повз. Але офіційної інформації від поліції поки немає.

Також у соцмережах поширюють повідомлення, що за кермом Infiniti була дівчина.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-ти років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.

27 жовтня 16-річному водію Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.

28 жовтня суд відправив його до СІЗО на два місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07