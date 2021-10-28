У Харкові нова ДТП за участі Infiniti. Загинула жінка-пішохід

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"... знову збили пішохода! Цього разу Infiniti на пр. Героїв Сталінграда. Жінка лежить на проїжджій частині непритомною. Швидка на місці. UPD: повідомляється, що жінка загинула від отриманих травм", - повідомив Telegram-канал "ХС.Харків".

Додамо

За інформацією Telegram-каналу, жінку, ймовріно, від удару відкинуло на Део Ланос, що проїжджав повз. Але офіційної інформації від поліції поки немає.

Також у соцмережах поширюють повідомлення, що за кермом Infiniti була дівчина.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-ти років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.

27 жовтня 16-річному водію Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.

28 жовтня суд відправив його до СІЗО на два місяці.