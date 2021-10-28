В Харькове новое ДТП с участием Infiniti. Погибла женщина-пешеход

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"... снова сбили пешехода! На этот раз Infiniti на пр. Героев Сталинграда. Женщина лежит на проезжей части без сознания. Скорая на месте. UPD: сообщается, что женщина погибла от полученных травм", - сообщил Telegram-канал "ХС.Харьков".

Добавим

По информации Telegram-канала, женщину, вероятно, от удара отбросило на проезжавший мимо Део Ланос. Но официальной информации от полиции пока нет.

Также в соцсетях распространяют сообщения, что за рулем Infiniti находилась девушка.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19-ти лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за совершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.

28 октября суд отправил его в СИЗО на два месяца.