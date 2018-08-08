Полиция заявила, что не может справиться с азартным клубом в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Соломенское управления столичной полиции расследует уголовное производство по факту организации незаконных азартных игр по адресу бульвар Чоколовский, 37, но никакие следственные действия не могут остановить преступников. Об этом УНН сообщил начальник следственного отдела Юрий Рыбянский.
Заведение на бульваре Чоколовском, 37 обыскивалось правоохранителями неоднократно: изымалась техника, прекращалась работа заведения, но правонарушители меняли название зала и продолжали незаконную деятельность.
“Вопреки проведенным следственным действиям, работа заведения восстанавливалась, с целью избежания ответственности неоднократно менялись названия заведения, его владельцы и другое”, — рассказали в полиции.
Напомним, функционирование этой точки под прикрытием лотерей разоблачили журналисты вместе с представителями лотерейного оператора “М.С.Л.” 19 июля.
Было установлено, что нелегалы использовали названия государственных лотерей, их логотипы, символику и копии лицензий “М.С.Л.”. На место была вызвана полиция, которая все это зафиксировала и пообещала разобраться с нарушителями.
УНН ранее сообщал, что незаконные азартные игры в этом клубе устроили выходцы из Донецка, которые еще в 2014 году перевезли оттуда игровые автоматы в столицу. Речь идет о Валерии Азарове и Дмитрии Юрковском. Последний является основателем ОО “Украинская лотерейная ассоциация” и ООО “УКРЛОТО”. При этом последнее не имеет государственной лицензии на организацию любых лотерей.
Уголовное производство по факту незаконной деятельности по указанному адресу было открыто еще в 2016 году следователем Сергеем Погореловым. Позже прокуратура открыла свое уголовное производство по аналогическому факту, обвинив при этом полицию в содействии преступникам.
“Сейчас принимаются меры по установлению организаторов незаконной деятельности, их полных анкетных данных, а также коррупционных связей с руководящим составом органов полиции города Киева и других контролирующих и правоохранительных органов, которые, злоупотребляя служебным положением, способствуют незаконной деятельности указанных лиц, за что получают неправомерное вознаграждение”, — говорится в решении Голосеевского райсуда столицы от 29 ноября 2017 года.