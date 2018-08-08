Поліція заявила, що не може впоратися з азартним клубом у столиці

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Солом'янське управління столичної поліції розслідує кримінальне провадження за фактом організації незаконних азартних ігор за адресою бульвар Чоколівський, 37, але жодні слідчі дії не можуть зупинити злочинців. Про це УНН повідомив начальник слідчого відділу Юрій Рибянський.

Заклад на бульварі Чоколівському, 37 обшукувався правоохоронцями неодноразово: вилучалася техніка, припинялася робота закладу, але правопорушники змінювали назву залу і продовжували незаконну діяльність.

“Всупереч проведеним слідчим діям, робота закладу відновлювалася, з метою уникнення відповідальності неодноразово змінювалися назви закладу, його власники та інше”, — розповіли в поліції.

Нагадаємо, функціонування цієї точки під прикриттям лотерей викрито журналістами разом з представниками лотерейного оператора “М.С.Л.” 19 липня.

Було встановлено, що нелегали використовували назви державних лотерей, їхні логотипи, символіку та копії ліцензій “М.С.Л.”. На місце була викликана поліція, яка все це зафіксувала та пообіцяла розібратися із порушниками.

УНН раніше повідомляв, що незаконні азартні ігри в цьому клубі влаштували вихідці з Донецька, які ще в 2014 році перевезли звідти гральні автомати до столиці. Йдеться, зокрема, про Валерія Азарова та Дмитра Юрковського. Останній є засновником ГО “Українська лотерейна асоціація” та ТОВ “УКРЛОТО”. При цьому останнє не має державної ліцензії на організацію будь-яких лотерей.

Кримінальне провадження за фактом незаконної діяльності за вказаною адресою було відкрито ще в 2016 році слідчим Сергієм Погорєловим. Пізніше прокуратура відкрила своє кримінальне провадження за анлогічним фактом, звинувативши при цьому поліцію у сприянні злочинцям.

“Наразі вживаються заходи щодо встановлення організаторів незаконної діяльності, їх повних анкетних даних, а також корупційних зв’язків з керівним складом органів поліції міста Києва та інших контролюючих і правоохоронних органів, які, зловживаючи службовим становищем, сприяють незаконній діяльності зазначених осіб, за що отримують неправомірну винагороду”, — йдеться у рішенні Голосіївського райсуду столиці від 29 листопада 2017 року.

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