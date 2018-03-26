Полиция задержала во Львове пьяного водителя маршрутки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львове патрульные полицейские задержали пьяного водителя маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
"Вчера, патрульные получили вызов, улицей Стрыйской едет маршрутка № 116 создавая препятствия в движении другим участникам. Инспекторы обнаружили автомобиль марки БАЗ, который используют для перевозки пассажиров рейсом АС-5-Пустомыты.
В салоне автомобиля не было пассажиров. У 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти проверку на устройстве Драгер в присутствии свидетелей. Результат - 2,49 промилле", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
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На мужчину составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Инспекторы дождались чтобы представитель предприятия-перевозчика приехал за автобусом.
Это уже второй раз в этом году патрульные оформляют протокол за нетрезвое управления на водителя маршрутки.