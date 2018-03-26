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Поліція затримала у Львові п’яного водія маршрутки

Поліція затримала у Львові п’яного водія маршрутки

Київ • УНН

 • 9238 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. У Львові патрульні поліцейські затримали п’яного водія маршрутки. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, передає УНН.

“Вчора, патрульні отримали виклик, що вулицею Стрийською їде маршрутка № 116 створюючи перешкоди у русі іншим учасникам. Інспектори виявили автомобіль марки БАЗ, який використовують для перевезення пасажирів за рейсом АС-5-Пустомити.

В салоні автомобіля не було пасажирів. У 39-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої драгер в присутності свідків. Результат — 2,49 проміле”, — повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

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На чоловіка склали протокол за керування в нетверезому стані. Інспектори дочекалися аби представник підприємства-перевізника приїхав за автобусом.

Це вже вдруге цього року патрульні оформляють протокол за нетверезе керування на водія маршрутки.

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