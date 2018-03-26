Поліція затримала у Львові п’яного водія маршрутки
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. У Львові патрульні поліцейські затримали п’яного водія маршрутки. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
“Вчора, патрульні отримали виклик, що вулицею Стрийською їде маршрутка № 116 створюючи перешкоди у русі іншим учасникам. Інспектори виявили автомобіль марки БАЗ, який використовують для перевезення пасажирів за рейсом АС-5-Пустомити.
В салоні автомобіля не було пасажирів. У 39-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої драгер в присутності свідків. Результат — 2,49 проміле”, — повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові п'яний водій за ніч скоїв 4 ДТП
На чоловіка склали протокол за керування в нетверезому стані. Інспектори дочекалися аби представник підприємства-перевізника приїхав за автобусом.
Це вже вдруге цього року патрульні оформляють протокол за нетверезе керування на водія маршрутки.