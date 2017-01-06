Полиция задержала стрелка в аэропорту штата Флорида
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в аэропорту города Флорида. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв.
Напомним, в американском штате Коннектикут в концертном зале при стрельбе погибли два человека, еще двое пострадали.