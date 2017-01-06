Поліція затримала стрілка в аеропорту штату Флорида

Раніше колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер у своєму мікроблозі Twitter повідомив про те, що в аеропорту американського штату Флорида чути стрілянину, в результаті якої було мінімум п'ять жертв.

Нагадаємо, в американському штаті Коннектикут у концертному залі при стрільбі загинули двоє людей, ще двоє постраждали.