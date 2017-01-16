В Полтаве полиция задержала мужчину за стрельбу в доме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Полиция задержала мужчину, который в подъезде дома стрелял в полтавчанина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
Событие произошло 13 января, около 11:00 в одном из домов по улице Гожуливской. Жители подъезда услышали в подъезде два коротких выстрела, когда вышли из квартиры, увидели окровавленного мужчину, который лежал на лестнице.
Мужчина, который получил два пулевых ранения в голову, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. После осмотра места происшествия полицейские установили, что стреляли в мужчину из травматического оружия калибра 9 миллиметров. В ходе дальнейшей работы правоохранители выяснили, что подобное зарегистрированное оружие есть у жителя одной из квартир этого подъезда.
Владелец оружия свою причастность к инциденту сначала категорически отрицал. Однако, после изъятия пистолета и проведения баллистической экспертизы, которая показала, что выстрелы в потерпевшего были произведены именно из его оружия, 51-летний мужчина во всем признался.
Потерпевший в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Согласно санкции данной статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.