Поліція затримала чоловіка за стрілянину в будинку в Полтаві

Подія сталася 13 січня, близько 11:00 в одному з будинків по вулиці Гожулівській. Мешканці під’їзду почули в під’їзді два коротких постріли, коли вийшли з квартир – побачили закривавленого чоловіка, який лежав на сходах.

Полтавця, який отримав два кульових поранення в голову, у тяжкому стані було доправлено до лікарні. Після огляду місця події поліцейські встановили, що стріляли у чоловіка з травматичної зброї калібру 9 міліметрів. У ході подальшої роботи правоохоронці з’ясували, що подібна зареєстрована зброя є у мешканця однієї із квартир цього під’їзду.

Власник зброї свою причетність до інциденту спочатку категорично заперечував. Однак, після вилучення пістолета та проведення балістичної експертизи, яка засвідчила, що постріли у потерпілого були здійснені саме з його зброї, 51-річний чоловік у всьому зізнався.

Потерпілий у важкому стані зараз знаходиться у лікарні. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 (замах на вбивство) КК України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до санкції даної статті йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.