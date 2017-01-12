Полиция задержала мужчину, который сбросил товарища с моста в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Житомирской области полиция задержала мужчину, который сбросил товарища с моста. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
Сообщение об обнаружении тела мужчины под пешеходным мостом через реку Уж в г. Коростене поступило в полицию 11 января. Полупогруженное в воду тело неизвестного мужчины под пешеходным мостом обнаружили местные рыбаки.
Полицейские установили личность погибшего - 45-летнего жителя райцентра. По предварительной информации, обнаруженные у него телесные повреждения могли образоваться в результате падения с высоты. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть мужчины наступила в результате утопления.
Однако в ходе дальнейших проверок оперативники выяснили обстоятельства, которые дали основания подозревать насильственную смерть мужчины.
Полиция установила, что накануне ночью погибший выпивал со своим знакомым, с которым впоследствии у него возник конфликт, а затем и драка на пешеходном мосту. Во время нее мужчина перебросил своего оппонента через ограждение.
Полиция задержала 31-летнего ранее судимого жителя Коростеня, он признался в совершении тяжкого преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.