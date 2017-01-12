Поліція затримала чоловіка, який скинув товариша з моста на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Житомирщині поліція затримала чоловіка, який скинув товариша з моста. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Повідомлення про виявлення тіла чоловіка під пішохідним мостом через річку Уж у м. Коростені надійшло до поліції 11 січня. Напівзанурене у воду тіло невідомого чоловіка під пішохідним мостом виявили місцеві рибалки.
Поліцейські встановили особу загиблого - 45-річного жителя райцентру. За попередньою інформацією, виявлені у нього тілесні ушкодження могли утворитися внаслідок падіння з висоти. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть чоловіка настала внаслідок утоплення.
Однак під час подальших перевірок випадку оперативники з’ясували обставини, які дали підстави підозрювати насильницьку смерть коростенця.
Поліція встановила, що напередодні уночі загиблий чаркував зі своїм знайомим, з яким згодом у нього виник конфлікт, а потім і бійка на пішохідному мосту. Під час неї чоловік перекинув свого опонента через огорожу.
Поліція затримала 31-річного раніше судимого житель м. Коростеня, він зізнався у вчиненні тяжкого злочину. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.