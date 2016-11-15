Полиция задержала мужчину, который в Одесской области убил пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Одессе правоохранители задержали мужчину, который гаечным ключом убил пенсионера. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Так, в полицию поступило сообщение от 75-летней жительницы города Раздельная о том, что у себя дома она обнаружила труп своего сожителя с признаками насильственной смерти. На место происшествия мгновенно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела и руководством Раздельнянской местной прокуратуры для изучения обстоятельств происшествия.
Правоохранители установили, что злоумышленник в дневное время находился в гостях у своего приятеля, когда услышал шум из соседней квартиры зашел туда. Между незваным гостем и хозяином квартиры через личные неприязненные отношения возникла ссора, в результате чего 81-летний хозяин квартиры был жестоко избит. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему были нанесены тяжелые травмы головы, сломаны ребра и палец руки. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления - гаечный ключ. В содеянном подозреваемый сознался.
По факту дела начато уголовное производство по признакам ч.2. ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.