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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Поліція затримала чоловіка, який на Одещині вбив пенсіонера

Поліція затримала чоловіка, який на Одещині вбив пенсіонера

Київ • УНН

 • 5322 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який гайковим ключем вбив літнього чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від 75-річної жительки міста Роздільна про те, що у себе вдома вона виявила труп свого співмешканця з ознаками насильницької смерті. На місце події миттєво виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділу та керівництвом Роздільнянської місцевої прокуратури для вивчення обставин події.

Правоохоронці встановили, що зловмисник у денний час знаходився в гостях у свого приятеля, коли почув шум із сусідньої квартири і зайшов туди. Між незваним гостем та господарем квартири через особисті неприязні стосунки виникла сварка, в результаті чого 81-річний господар квартири був жорстоко побитий. Судово-медична експертиза встановила, що потерпілому спричинено тяжкі травми голови, перелом лівих ребер та перелом пальця руки. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину — гаєчний ключ. Чоловік у скоєному підозрюваний зізнався.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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