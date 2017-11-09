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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25945 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 45272 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54980 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59213 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52581 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94741 просмотра

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Полиция задержала 12 человек, что распиливали на металл оборудования госпредприятия в Закарпатье

Полиция задержала 12 человек, что распиливали на металл оборудования госпредприятия в Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 11295 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вечером 9 ноября сотрудники Мукачевского отдела полиции и ГУ ЧП Закарпатской области провели спецоперацию и задержали 12 человек, что проникли на территорию государственного предприятия в с. Бобовище и распиливали металлическое оборудование. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"Сотрудники полиции Закарпатья задержали 12 мужчин, которые проникли на территорию недействующего государственного предприятия в селе Бобовище Мукачевского района и нанесли ему ущерб в особо крупных размерах. Установлено, что задержанные лица не только из Закарпатской, но и из Хмельницкой областей. Они на территории завода распиливали металлические конструкции, а в погребах - алюминиевые бочки. Полиция изъяла у этих лиц инструменты для работы с металлом и три транспортных средства: грузовик, на которую составляли похищенное, и два микроавтобуса для перевозки людей. Правоохранители устанавливают, сколько времени на территории завода велись такие противоправные действия, сколько всего человек к этому причастны и сумму нанесенного предприятию ущерба ", - рассказала УНН Т. Щеголева.

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Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Правовая квалификация происшествия устанавливается.

Напомним, прокуратура передала в Заводский районный суд Николаева уголовное производство по обвинению руководителя ГП "Николаевский морской порт" в злоупотреблении служебным положением руководителя, повлекшее более 4 млн грн убытков.

Украинские Национальные Новости

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