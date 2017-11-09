Полиция задержала 12 человек, что распиливали на металл оборудования госпредприятия в Закарпатье

"Сотрудники полиции Закарпатья задержали 12 мужчин, которые проникли на территорию недействующего государственного предприятия в селе Бобовище Мукачевского района и нанесли ему ущерб в особо крупных размерах. Установлено, что задержанные лица не только из Закарпатской, но и из Хмельницкой областей. Они на территории завода распиливали металлические конструкции, а в погребах - алюминиевые бочки. Полиция изъяла у этих лиц инструменты для работы с металлом и три транспортных средства: грузовик, на которую составляли похищенное, и два микроавтобуса для перевозки людей. Правоохранители устанавливают, сколько времени на территории завода велись такие противоправные действия, сколько всего человек к этому причастны и сумму нанесенного предприятию ущерба ", - рассказала УНН Т. Щеголева.

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Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. Правовая квалификация происшествия устанавливается.

Напомним, прокуратура передала в Заводский районный суд Николаева уголовное производство по обвинению руководителя ГП "Николаевский морской порт" в злоупотреблении служебным положением руководителя, повлекшее более 4 млн грн убытков.