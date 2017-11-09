Поліція затримала 12 осіб, які розпилювали на метал обладнання держпідприємства на Закарпатті

"Співробітники поліції Закарпаття затримали 12 чоловіків, які проникли на територію недіючого державного підприємства в селі Бобовище Мукачівського району та нанесли йому збитки в особливо великих розмірах. Встановлено, що затримані особи не лише із Закарпатської, але й із Хмельницької областей. Вони на території заводу розпилювали металеві конструкції, а в погребах – алюмінієві бочки. Поліція вилучила у цих осіб інструменти для роботи з металом і три транспортні засоби: вантажівку, на яку складали викрадене, та два мікроавтобуси для перевезення людей. Правоохоронці встановлюють, скільки часу на території заводу велися такі протиправні дії, скільки загалом осіб до цього причетні та суму завданих підприємству збитків", – розповіла УНН Т. Щоголева.

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Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції. Правова кваліфікація події встановлюється.

Нагадаємо, прокуратура передала до Заводського районного суду Миколаєва кримінальне провадження за обвинуваченням керівника ДП "Миколаївський морський порт" у зловживанні службовим становищем керівника, що спричинило понад 4 млн грн збитків.