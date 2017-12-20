Полиция "потеряла" оригиналы документов о банкротстве ГАК "Хлеб Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Полиция Днепропетровской области "потеряла" оригиналы документов по делу о банкротстве Государственного акционерного общества "Хлеб Украины". Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
В частности, в 2010 году австрийская компания "Ф.И. Эльснер унд Ко." обратилась в суд с просьбой признать ГАК "Хлеб Украины" банкротом, поскольку последняя не способна была оплатить долг. В том же году было начато соответствующее судебное производство № 46/528-б.
В январе 2011 года производство по делу о банкротстве ГАК "Хлеб Украины" было остановлено, а материалы дела переданы в прокуратуру Печерского района Киева.
Далее, в соответствии с подследственностью, производство передали в Днепропетровский ГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, а впоследствии - в Ленинский районный отдел Днепропетровского ГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области для проведения досудебного расследования.
Впоследствии указанное дело закрыли "в связи с отсутствием состава преступления".
Между тем австрийская компания "Ф.И. Эльснер унд Ко." повторно обратилась в суд с требованием возобновить дело о банкротстве ГАК "Хлеб Украины". В процессе обжалования предыдущих решений стало известно, что оригиналы материалов о банкротстве ГАК утеряны.
В частности, в полиции сообщили, что оригиналов дела не имеют.
"На запрос "Ф.И. Эльснер унд Ко." о предоставлении информации о возвращении материалов дела в Хозяйственный суд г. Киева следователь Ленинского районного отдела Днепропетровского ГУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Сенин В.В. письмом от 22.04.2015 сообщил, что в уголовном производстве № 120131110060003843 от 24.04.2013 отсутствуют какие-либо оригинальные документы хозяйственного дела № 46/528-б о банкротстве Государственной акционерной компании "Хлеб Украины", поэтому вопрос о возвращении материалов хозяйственного дела не рассматривается, в связи с их отсутствием в материалах уголовного производства", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, в пользу ГАК "Хлеб Украины" суды передали уже пять предприятий Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ).
Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.
Однако, такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые недавно приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардному китайскому кредиту.
В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии из-за него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.