Поліція "загубила" оригінали документів щодо банкрутства ДАК "Хліб Україна"

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 183293 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 187924 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 320386 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 223893 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 329220 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 215488 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240484 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255136 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247124 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136432 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

26 березня, 17:05 • 32017 перегляди
Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

26 березня, 17:24 • 30252 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 34571 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 29749 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 37206 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 148598 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 183288 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 320377 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 329213 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 283198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102218 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90382 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125765 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142992 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148256 перегляди
Актуальне
Поліція "загубила" оригінали документів щодо банкрутства ДАК "Хліб Україна"

Поліція "загубила" оригінали документів щодо банкрутства ДАК "Хліб Україна"

Київ • УНН

 • 14133 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Поліція Дніпропетровщини "загубила" оригінали документів у справі щодо банкрутства Державного акціонерного підприємства "Хліб Україна". Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Так, у 2010 році австрійська компанія "Ф.Й. Ельснер унд Ко." звернулася до суду з проханням визнати ДАК "Хліб України" банкрутом, оскільки остання не спроможна була сплатити борг. Того ж року було розпочате відповідне судове провадження № 46/528-б.

У січні 2011 року провадження щодо справи про банкрутство ДАК "Хліб України" було зупинено, а матеріали справи передані до прокуратури Печерського району Києва.

Далі, за підслідністю, провадження передали до Дніпропетровського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, а згодом - до Ленінського районного відділу Дніпропетровського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області для проведення досудового розслідування.

Згодом вказану справу закрили "у зв’язку із відсутністю складу злочину".

Тим часом австрійська компанія "Ф.Й. Ельснер унд Ко." повторно звернулася до суду із вимогою поновити справу про банкрутство ДАК "Хліб України". У процесі оскарження попередніх рішень стало відомо, що оригінали матеріалів про банкрутство ДАК загублені.

Зокрема, у поліції повідомили, що оригіналів справи не мають.

"На запит "Ф.Й. Ельснер унд Ко." щодо надання інформації про повернення матеріалів справи до Господарського суду м. Києва слідчий слідчого відділу Ленінського районного відділу Дніпропетровського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Сенін В.В. листом від 22.04.2015 повідомив, що в кримінальному провадженні № 120131110060003843 від 24.04.2013 відсутні будь-які оригінальні документи господарської справи № 46/528-б про банкрутство Державної акціонерної компанії "Хліб України", тому питання про повернення матеріалів господарської справи не розглядається, у зв'язку з їх відсутністю в матеріалах кримінального провадження", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНН, на користь ДАК "Хліб України" суди передали вже п’ять підприємств Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). 

Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації підприємств ДПЗК зацікавленими особами.

Однак, така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які нещодавно приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як пишуть "Економічні вісті", китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК "Хліб Україна" уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом

У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,020.39