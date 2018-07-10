Полиция обнаружила под Броварами грузовик с тушками погибших кур
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В селе Рудня работники Броварского отдела полиции с поличным задокументировали факт загрязнения почвы отходами животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“Полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку транспортное средство, с помощью которого работники местного предприятия пытались выкопать траншею и высыпать тушки кур”, — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание — штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, 8 июня в Киевской области Нацполиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.
Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали по этому делу экс-регионала Евгения Сигала, который является совладельцем ООО “Комплекс-Агромарс”.
9 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению и Марине Сигал, а также директору комплекса Ивану Зозуле в виде ареста с возможностью внесения залога.
За Марину Сигал внесли залог в сумме 90 млн грн.