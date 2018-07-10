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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54924 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106452 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127829 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135137 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170991 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153989 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141595 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130492 просмотра

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Полиция обнаружила под Броварами грузовик с тушками погибших кур

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В селе Рудня работники Броварского отдела полиции с поличным задокументировали факт загрязнения почвы отходами животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

“Полицейские изъяли и поместили на штрафплощадку транспортное средство, с помощью которого работники местного предприятия пытались выкопать траншею и высыпать тушки кур”, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание — штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН, 8 июня в Киевской области Нацполиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали по этому делу экс-регионала Евгения Сигала, который является совладельцем ООО “Комплекс-Агромарс”.

9 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению и Марине Сигал, а также директору комплекса Ивану Зозуле в виде ареста с возможностью внесения залога.

За Марину Сигал внесли залог в сумме 90 млн грн.

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