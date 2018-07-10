Поліція виявила під Броварами вантажівку із тушками загиблих кур
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У селі Рудня працівники Броварського відділу поліції на гарячому задокументували факт забруднення грунту відходами тваринного походження. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“Поліцейські вилучили та помістили на штрафмайданчик транспортний засіб, за допомогою якого працівники місцевого підприємства намагалися викопати траншею та висипати тушки курей”, — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.
Як зазначається, санкція статті передбачає покарання — штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
Як повідомляв УНН, 8 червня на Київщині Нацполіція затримала власників агрохолдингу за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища.
Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали у цій справі екс-регіонала Євгена Сігала, який є співвласником ТОВ “Комплекс-Агромарс”.
9 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Євгену та Марині Сігалам, а також директору комплексу Івану Зозулі у вигляді арешту з можливістю внесення застави.
За Марину Сігал внесли заставу у сумі 90 млн грн.